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2026-08-01 09:22:00 CEST

Átalakítják a menetrendeket, Karácsony Gergely energiaspórolási ötlete, hogy a metrók és a villamosok ne gyorsítsanak intenzíven

A főpolgármester szerint az utasok ugyan több perces késedelmet szenvednek majd, de az intézkedéssel naponta 15 megawattórát takarítanak meg.