Átalakítják a menetrendeket, Karácsony Gergely energiaspórolási ötlete, hogy a metrók és a villamosok ne gyorsítsanak intenzíven

„Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni. Ilyen kifeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat” – indokolta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán a tervezett újabb energiaspórolási lépéseket. Korábban a hőség és a hatalmas szárazság miatt a Paksi Atomerőmű leállásához igazítva a fővárosi díszkivilágítás lekapcsolását jelentette be, ahogy később a kormány és az ország nagyon sok települése.
Budapest vezetője azt írta, hogy a fővárosi közösségi közlekedést működtető szakcégeikkel áttekintették, mivel tudnak hozzájárulni az energiatakarékossághoz úgy, hogy ebből az utasok minél kevesebbet érzékelhessenek.Energiatakarékossági okokból lekapcsolják az Országház díszkivilágításátMagyar Péter: A Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását
„A metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetünk be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást lehet elérni. Ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd” – ismertette megvalósítandó ötletét Karácsony Gergely.Karácsony Gergely az energiatakarékosság jegyében lekapcsoltatja a díszkivilágításokatÁremelések jönnek a kutakon, feszített helyzetben Magyarország energiaellátásaMagyar Péter: Teljesen leáll a Paksi Atomerőmű, rendkívüli energia-krízishelyzet jöhet hétfőtől