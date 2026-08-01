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Átalakítják a menetrendeket, Karácsony Gergely energiaspórolási ötlete, hogy a metrók és a villamosok ne gyorsítsanak intenzíven

A főpolgármester szerint az utasok ugyan több perces késedelmet szenvednek majd, de az intézkedéssel naponta 15 megawattórát takarítanak meg.

„Évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni. Ilyen kifeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat” – indokolta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán a tervezett újabb energiaspórolási lépéseket. Korábban a hőség és a hatalmas szárazság miatt a Paksi Atomerőmű leállásához igazítva a fővárosi díszkivilágítás lekapcsolását jelentette be, ahogy később a kormány és az ország nagyon sok települése.

Budapest vezetője azt írta, hogy a fővárosi közösségi közlekedést működtető szakcégeikkel áttekintették, mivel tudnak hozzájárulni az energiatakarékossághoz úgy, hogy ebből az utasok minél kevesebbet érzékelhessenek. 

„A metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetünk be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást lehet elérni. Ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibusz helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd” – ismertette megvalósítandó ötletét Karácsony Gergely.

Vitézy Dávid, a közlekedési tárca vezetője maga is részt vett elődje, Lázár János által bezárt vasútvonal újraindításán.