Magyar sikerek hétvégéje

Meghatározó játékosai gólerős játékának is köszönhetően mindkét magyar együttes győzni tudott a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének szombati játéknapján. Az FTC-Rail Cargo Hungaria az egyaránt hatgólos Szucsánszki Zita és Schatzl Nadine vezetésével tartotta a Népligetben a pontokat, míg a Győri Audi ETO KC a tízszer eredményes Görbicz Anita vezényletével hengerelt Szlovéniában.