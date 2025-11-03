étterem;büfé;gyros;országos vizsgálat;Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ;

2025-11-03 09:17:00 CET

Országos vizsgálatot rendeltek el a gyrososoknál

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyrost árusító éttermekben és büfékben, az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót.