A politikai józanság jegyében

A nemzeti önvizsgálatnak és önbírálatnak igen nagy és jótékony magyar hagyományai vannak. Ezek a hagyományok segítenek bennünket abban, hogy a közéleti demagógia inflációjának idején is józanul és lehetőleg hatékonyan szolgáljuk a nemzeti érdekeket. Ezek a hagyományok jó ideje, mondjuk száz esztendeje, arra figyelmeztetnek, hogy a magyar nemzetet nem politikai, hanem kulturális nemzetként kell (lehet) értelmezni, hiszen a nemzeti önismeret, helyzetünk realista megítélése, amelyet a kommunista korszak alaposan megingatott, ma is bizonytalan alapokon áll. Ezeket az eszmei és morális alapokat erősíti meg, meggyőződésem szerint, Markó Béla Rekviem egy macskáért című új publicisztikai gyűjteménye, amely a neves erdélyi író és politikus 2011 és 2014 között született közéleti írásait gyűjti egybe.