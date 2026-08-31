Minden évben február végén tizenvalahány fribourgi önkéntes alapon meghív az otthonába egy italra meg egy kis harapnivalóra öt-hat ismeretlent.
Világos, hogy mi a szimbolikája az ópusztaszeri kormányülés helyszínválasztásának, de nem tudom megállni, hogy ne emlékeztessek: Ópusztaszer akkora kamu, mintha a bukott miniszterelnök találta volna ki, egy kukk nem igaz az egészből.
A magyar kormányfő szerint céljuk, hogy hogy megvédjék a hagyományos európai életformát.
A pátosztól a hideg rázza, vonzódik a nyúlmetaforákhoz, kedvenc sportja pedig, hogy figyel és reflektál. Szlukovényi Katalinnal az áprilisban, a költészet napjára megjelent, Álomkonyha című verseskötete kapcsán kredenc alatt kuporgó bandzsa műmacskáról, nagy költők ödipális görcsöléséről és a hétköznapiság költészetéről beszélgettünk.
A nemzeti önvizsgálatnak és önbírálatnak igen nagy és jótékony magyar hagyományai vannak. Ezek a hagyományok segítenek bennünket abban, hogy a közéleti demagógia inflációjának idején is józanul és lehetőleg hatékonyan szolgáljuk a nemzeti érdekeket. Ezek a hagyományok jó ideje, mondjuk száz esztendeje, arra figyelmeztetnek, hogy a magyar nemzetet nem politikai, hanem kulturális nemzetként kell (lehet) értelmezni, hiszen a nemzeti önismeret, helyzetünk realista megítélése, amelyet a kommunista korszak alaposan megingatott, ma is bizonytalan alapokon áll. Ezeket az eszmei és morális alapokat erősíti meg, meggyőződésem szerint, Markó Béla Rekviem egy macskáért című új publicisztikai gyűjteménye, amely a neves erdélyi író és politikus 2011 és 2014 között született közéleti írásait gyűjti egybe.