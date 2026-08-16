A jármű vezetőjét őrizetbe vették. aki feltehetően elaludt.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság várja azok jelentkezését, akik fenti eseménnyel kapcsolatban érdemi információval, illetve videófelvétellel rendelkeznek.
A hatóságok úgy vélik, hogy ő a felelőse az egyik legnagyobb nemzeti katasztrófáért.
Máig nem derült ki, mi okozta tavaly augusztusban a horvátországi „villámnyaralásból” hazatérő busz kilenc áldozatot követelő balesetét. Az egyik túlélővel beszélgettünk testi, lelki sebekről és arról, miért akar „rossz lábbal” is félmaratont futni.
Egy személygépkocsi 46 éves szerencsi vezetője a megengedett 60 kilométer/órás sebességet jelentősen túllépve átsodródott a szemközti forgalmi sávba. A jármű itt összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő másik autóval, amelyben négyen utaztak.
Az áldozatok között 12 gyerek van. Egyelőre nem tudni, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a szerencsétlenséget.
Az asszony biztos benne, hogy nem a fáradtság okozta a tragédiát, mivel a sofőrök nem sokkal korábban cseréltek a volánnál.
Megkezdődött a sérült busz kimentése, a forgalmat továbbra is terelik. A baleset okai egyelőre tisztázatlanok.
Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő a mostanihoz hasonló tragédiák az utakon.
A tragédiában nyolcan haltak meg, hárman életveszélyes állapotban vannak.
A jármű előbb átszakította a szalagkorlátot, majd nekiütközött az autópálya-felüljáró egyik hídpillérének. A tragédia okai egyelőre tisztázatlanok.
Az első hírek szerint negyven ember vesztette életét szombat reggel Pakisztán nyugati részén egy közúti szerencsétlenségben, amelyben gázolajat szállító tartálykocsival ütközött két autóbusz - jelentette a pakisztáni média.