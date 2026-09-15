Donald Trump amerikai elnök azzal bolondította a világot hétfőn, hogy Ukrajna és Oroszország beleegyezett az „energetikai célpontok” elleni csapások felfüggesztésébe, és közben ismét Kijevre próbálta kenni a felelősséget a növekvő dízelárakért. A Financial Times forrásai szerint Trump legalábbis elsiette a bejelentést.
A Somogyi Függetlenek Szövetsége módosító indítványukkal rámutattak: a vármegye tekintélyét és a választói bizalmat súlyosan rombolja, ha a megye vezetése egy igazolt álhír mentén politizál.
Hónapokig tartó viták után a német szövetségi parlament (Bundestag) pénteken elfogadta a közösségi portálokon megjelenő jogsértő gyűlölködés és álhírterjesztés visszaszorításáról szóló törvényt.