Trump szerint Kijev és Moszkva leállítja az energetikai célpontok elleni támadásait

Donald Trump amerikai elnök azzal bolondította a világot hétfőn, hogy Ukrajna és Oroszország beleegyezett az „energetikai célpontok” elleni csapások felfüggesztésébe, és közben ismét Kijevre próbálta kenni a felelősséget a növekvő dízelárakért. A Financial Times forrásai szerint Trump legalábbis elsiette a bejelentést.