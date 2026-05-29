Hivatalosan is elismerte a somogyi közgyűlés, hogy álhírre alapozták a Magyar Péterék elleni döntést

A Somogy Vármegyei Közgyűlés pénteki ülésén egyhangúlag elfogadta a – az április 12. előtt ellenzékinek számító – Somogyi Függetlenek Szövetsége (SFSZ) képviselői által benyújtott előterjesztést, és visszavonta a február 13-án hozott határozatát, melyben akkor a Fidesz-KDNP-s testület elfogadta az Indexen megjelent, a Tisza Pártnak tulajdonított adóterveket. Az Index cikkében közöltekről azóta bíróság mondta ki, hogy hamisítvány, s ezt helyreigazításában a portál is elismerte.
Ezt követően az SFSZ képviselői, Steinmetz Ádám, Ormai István és Sütő László benyújtották módosító indítványukat, rámutatva: a vármegye tekintélyét és a választói bizalmat súlyosan rombolja, ha a megye vezetése egy igazolt álhír mentén politizál.
Az SFSZ szerint
a somogyi közgyűlés exkormánypárti többsége kénytelen volt belátni a tévedést, így egyhangú szavazással hatályon kívül helyezték a februári döntést, azt azonban elutasították a Fidesz-KDNP-s képviselők, hogy erről hivatalosan tájékoztatást adjanak ki.
Arra viszont rábólintottak, hogy hivatalos levélben értesítik Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét a határozat visszavonásának tényéről és okairól – mint ismert, Kaposvár fideszes polgármestere kezdett kampányba a hamis Index-cikk után, felszólítva az önkormányzatokat, határolódjanak el a Tisza gazdasági programjától.
Ezzel a testület hivatalosan is elismerte, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Pártnak tulajdonított gazdasági program – amelyre a korábbi politikai állásfoglalást alapozták – valójában hamisítvány volt.Tíz megyei jogú város polgármestere elutasította Szita Károly javaslatát a nem létező Tisza-adó elítélésére