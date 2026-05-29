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2026-05-29 19:49:00 CEST

Hivatalosan is elismerte a somogyi közgyűlés, hogy álhírre alapozták a Magyar Péterék elleni döntést

A Somogyi Függetlenek Szövetsége módosító indítványukkal rámutattak: a vármegye tekintélyét és a választói bizalmat súlyosan rombolja, ha a megye vezetése egy igazolt álhír mentén politizál.