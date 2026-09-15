A Kreml üdvözli, de kevésnek tartja Trump energetikai fegyverszünetre vonatkozó ötletét

Oroszország jó ötletnek tartja Donald Trump amerikai elnöknek az Ukrajnával kötendő energetikai fegyverszünetre vonatkozó javaslatát – közölte kedden a Kreml szóvivője, hozzátette azonban, hogy a globális piac kőolajtermékekkel való ellátását csak az orosz energiahordozók exportját sújtó szankciók feloldása oldaná meg.