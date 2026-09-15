Oroszország jó ötletnek tartja Donald Trump amerikai elnöknek az Ukrajnával kötendő energetikai fegyverszünetre vonatkozó javaslatát – közölte kedden a Kreml szóvivője, hozzátette azonban, hogy a globális piac kőolajtermékekkel való ellátását csak az orosz energiahordozók exportját sújtó szankciók feloldása oldaná meg.
A ránk ömlő információtengerben egyre nehezebb különbséget tenni a valódi és hamis információk között.
A Facebook szigorítja a kiberbiztonsági előírásokat annak érdekében, hogy megakadályozza a kormányzatokat és a szervezett csoportokat hamis információk terjesztésében vagy a közösségi oldalon zajló viták manipulálásában.