A Kreml üdvözli, de kevésnek tartja Trump energetikai fegyverszünetre vonatkozó ötletét

Oroszország;Európa;Ukrajna;export;Kreml;reagálás;Donald Trump;tűzszüneti javaslat;Dmitrij Peszkov;energiahordozók;hamis hírek;nyugati szankciók;

2026-09-15 15:26:00 CEST

Oroszország jó ötletnek tartja Donald Trump amerikai elnöknek az Ukrajnával kötendő energetikai fegyverszünetre vonatkozó javaslatát – közölte kedden a Kreml szóvivője, hozzátette azonban, hogy a globális piac kőolajtermékekkel való ellátását csak az orosz energiahordozók exportját sújtó szankciók feloldása oldaná meg.

„Láttuk Trump elnök bejegyzését az energetikai fegyverszünetről. Összességében mindenképpen nagyon jó ötletnek tartjuk. Egy energetikai fegyverszünet lehetővé tenné országunk számára, hogy feltöltse kőolajtermékekkel a hazai piacot, bár Oroszország már most is képes a piac stabilizálására” – hangoztatta Dmitrij Peszkov orosz médiajelentések szerint.

Peszkov kijelentette, hogy a globális piac kőolajtermékekkel való ellátásához ugyanakkor biztonságos tengeri kereskedelemre van szükség, Ukrajna azonban, tette hozzá, állítólag „nem áll készen ilyen biztonság garantálására”.

„Emellett a Nyugatnak fel kellene oldania a szankcióit ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Ami pedig az orosz gáz európai piacra való esetleges visszatérését illeti, az kereskedelmi kérdés; az Európába irányuló szállítások újraindításáról szóló bármilyen tárgyalásra csak akkor kerülhetne sor, ha az Oroszország számára is nyereséges lenne”

– tette hozzá Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára.

A szóvivő azután reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn egy közösségi-médiás bejegyzésében azzal bolondította a világot, hogy Ukrajna és Oroszország is beleegyezett az „energetikai célpontok” elleni csapásaik felfüggesztésébe, egyúttal ismét az orosz-ukrán háborút, az okolta a gázolaj növekvő világpiaci áráért, az Egyesült Államok iráni háborúja helyett.

Trump bejelentését egyik fél sem erősítette meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utóbb úgy reagált: Ukrajna nincs meggyőződve arról, hogy Oroszország hajlandó lenne betartani egy ilyen megállapodást, s csak abban az esetben hajlandó támogatni az energetikai létesítmények elleni támadások leállítására vonatkozó amerikai javaslatot, ha Washington garantálni tudja, hogy Moszkva valóban véget akar vetni az Ukrajna elleni háborúnak.

A Financial Times értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök minimum elhamarkodottan tette meg bejelentését.

Az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokban részt vevő tisztségviselők megerősítették, hogy a téma régóta napirenden szerepel: az ukrán fél hónapok óta próbál megállapodni egy ilyen fegyverszünetről, ám Moszkva elutasította ezeket a javaslatokat, és inkább fokozta támadásait.

A Kreml álláspontját ismerő források arról tájékoztatták az FT-t, hogy Putyin nem hajlandó energetikai megállapodást kötni Ukrajnával a tél beállta előtt, mivel úgy véli: a hideg évszakban az energetikai infrastruktúra elleni támadások engedményekre kényszeríthetik Kijevet.

Két magas rangú ukrán tisztségviselő véleménye szerint Donald Trump az energetikai fegyverszünet bejelentésével azt akarhatta demonstrálni az üzemanyagárak emelkedése miatt elégedetlen amerikaiaknak, hogy ő mindent elkövet az árak csökkentéséért.