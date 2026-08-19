Egészségre ártalmas hatású a hiedelem, hogy az algoritmusok objektívek és jól ismernek minket

Deborah Cohen újságíró, szerkesztő, aki a Manchesteri Egyetem orvosi diplomát is szerzett, nemrég megjelent Rossz befolyás: Hogyan térítette el az internet az egészségünket című könyvében azt vizsgálja, hogy a közösségi média, az influenszerek és az algoritmusok hogyan alakították át az emberek egészségről alkotott nézeteit.