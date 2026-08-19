Deborah Cohen újságíró, szerkesztő, aki a Manchesteri Egyetem orvosi diplomát is szerzett, nemrég megjelent Rossz befolyás: Hogyan térítette el az internet az egészségünket című könyvében azt vizsgálja, hogy a közösségi média, az influenszerek és az algoritmusok hogyan alakították át az emberek egészségről alkotott nézeteit.
A rendőrök a büntetőeljárás során összesen 257 hamis tesztet foglaltak le, és összesen 132 károsultat azonosítottak be, a kár összértéke pedig meghaladja a hétmillió forintot.
Negyvenezer hamis gyermekjátékot találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Kelebián egy konténer-szerelvényben - tájékoztatott a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense pénteken.
Több mint egymillió hamis terméket és 130 millió szál cigarettát foglaltak le az uniós tagállamok hatóságai a Replica elnevezésű művelet keretében, az unió csaláselleni hivatalának koordinációjával - közölte hétfőn az Európai Bizottság.
Csaknem 36 millió, feltételezhetően szellemitulajdon-jogot sértő árucikket foglaltak le az uniós vámhatóságok 2013-ban, több mint 760 millió euró, azaz 237 milliárd forint értékben - derült ki az Európai Bizottság (EB) július végén publikált közleményéből. Annak ellenére, hogy ez a szám elmarad a korábbi évek mutatóitól, az elkobzott áruk mennyisége és értéke továbbra is nagyon magas.