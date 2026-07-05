Akkor van helye Magyarországon a nyomtatott sajtónak, ha nem a tradícióra hivatkozik, hanem arra épít, amit a digitális korban is csak ez a forma tud nyújtani – a nyomtatott újság kulturális jelentőségéről Hammer Ferenc íróval, szociológussal beszélgettünk.
"Címet tudja. Papírja van. Ceruzája van. Főjelent. Kész! Tudod ez a három már elég indok, nem?" - ironizált Hofi Géza a korokon átívelő feljelentési hajlandóságon. G. Fodor Gábor lapja viszont nem viccel a feljelentéssel - komolyan veszi és kéri.
Laura Palmer megígérte, hogy 25 év múlva ismét találkozik Dale Cooperrel és a nézőkkel. Egy kis csúszással betartotta a szavát, így talán a kultsorozat harmadik évadából az is kiderül, mi történt a gonosz szellem által megszállt ügynökkel. Vagy nem.