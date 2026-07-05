Gorbacsov is kedvelte a Twin Peakset

Laura Palmer megígérte, hogy 25 év múlva ismét találkozik Dale Cooperrel és a nézőkkel. Egy kis csúszással betartotta a szavát, így talán a kultsorozat harmadik évadából az is kiderül, mi történt a gonosz szellem által megszállt ügynökkel. Vagy nem.