Hanga Zoltán: új helyzet állt elő

Én nem méricskélem, hogy más intézményekhez viszonyítva sok vagy kevés, amit csinálunk, de abban biztos vagyok, hogy társadalmi felelősségvállalás terén bármilyen összehasonlításban megállnánk a helyünket - állítja az idén augusztusban százötven éves budapesti állatkert szóvivője. A leglátogatottabb magyar kulturális közintézmény története igazi sikersztori: már 1912-es átépítésekor Európa egyik legmodernebb állatkertje volt, ma pedig vetekszik a londonival, berlinivel. Hanga Zoltán profi szóvivőként a hajdani Vidámpark területére tervezett, és sokak által támadott biodóm ügyében még az első itt született pingvin bébik elpusztulását is érvként hozza.