Csaknem 160 ezren keresték fel a Biodómot júliusi megnyitója óta – tudta meg a Népszava. A Városi Oázist az extrém hőség idején se zárták le. Júliusban 40 millió felett volt a villanyszámla.
Én nem méricskélem, hogy más intézményekhez viszonyítva sok vagy kevés, amit csinálunk, de abban biztos vagyok, hogy társadalmi felelősségvállalás terén bármilyen összehasonlításban megállnánk a helyünket - állítja az idén augusztusban százötven éves budapesti állatkert szóvivője. A leglátogatottabb magyar kulturális közintézmény története igazi sikersztori: már 1912-es átépítésekor Európa egyik legmodernebb állatkertje volt, ma pedig vetekszik a londonival, berlinivel. Hanga Zoltán profi szóvivőként a hajdani Vidámpark területére tervezett, és sokak által támadott biodóm ügyében még az első itt született pingvin bébik elpusztulását is érvként hozza.
Megteltek az állatkertek a pénteken negyedszer megrendezett Állatkertek Éjszakáján. A látogatókat látványos bemutatókkal, játékokkal, éjszakai etetéssel és más különleges programokkal várták az ország tizenkét állatkertjében. Az eseményt minden évben a Magyar Állatkertek Szövetsége rendezi, a programok minden helyszínen igazodnak a helyi adottságokhoz és lehetőségekhez.
Végre nem csonkítják, hanem bővítik a Fővárosi Állat- és Növénykert területét. A Fővárosi Önkormányzat döntése nyomán a veszteséges Vidámpark megszűnik, s a leglátogatottabb hazai élő közgyűjtemény 6,5 hektárral növekedhet. A bővítés összhangban lesz a Liget projekttel és várhatóan 15 milliárd forintba kerülhet, melyet elsősorban uniós forrásokból fedeznek. Az újabb területek egyes részein a Pannon tenger korábbi élővilágát szeretnék bemutatni, s a tervek között szerepel az elsősorban a gyermekeknek szóló Mesepark.