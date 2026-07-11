Václav Havel harangot kap egy prágai templomban

Szent Vencel, (svaty Václav) vagyis Csehország patrónusa mellett a volt csehszlovák államfő és drámaíró nevét is viseli majd a Moldva-parti metropolisz belvárosának Havelská utcájában álló Szent Vencel templom (kostel svatého Václava) új harangja, amelyet az osztrák Grassmayr cég készít el Václav Havel meg nem élt 80. születésnapja alkalmával.