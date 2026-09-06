„A politikának kordában kéne tartania a kapitalizmust”

A mintegy másfél éve alapított Harmonikus Növekedésért Alapítvány olyan közgazdászközösséget kíván kialakítani, amely túllépve a piac mindenhatóságának, illetve megkérdőjelezésének szélsőséges dogmáin, képes pragmatikus szemlélettel, gazdaságon kívüli tényezőket is figyelembe véve gondolkozni és cselekedni a jóllét fenntartható növeléséért. Képzési programja és tanulmányai mellett kiemelkedő eredménye a Harmonikus Növekedési Index kidolgozása, amely adatalapú értékelést tud adni az országok jóllétének szintjéről, megmutatva, mely területek fejlesztése a legsürgetőbb feladat. A törekvésről, Magyarországra leképezett elméleti hátteréről beszélgettünk György Lászlóval, az ELTE GTK docensével, a műhely alapítójával.