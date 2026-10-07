Napról napra futballtörténelmet ír az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya: a csehek elleni 3-0-s győzelem minden góljából kivette a részét, miközben beállította a legendás angol hálóőr, Peter Shilton 125 mérkőzésre kiterjedt válogatott szereplési rekordját.
Az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya négy évet fog lehúzni a bajoroknál.
Az angol Tottenham csapatának kulcsfontosságú meccseken kell majd nélkülöznie gólfelelősét.
Az angol szövetségi kapitány szerint Belgium egy topcsapat, amely most érte el a csúcspontját, ők pedig jelenleg messze vannak ettől.
A Tottenham triplázó támadója, Harry Kane az angol labdarúgó-bajnokság tegnapi, karácsonyi játéknapján javított meg egy 22 éve fennálló rekordot.