Az egyik jármű személyzetét épségben megtalálták, a másik után pedig mentőakció indult.
A tragédia okainak szakmai vizsgálata jelenleg is tart.
A balesetben három katona halt meg.
Az Amerikai Közlekedés-biztonsági Felügyelet vizsgálata nem talált műszaki hibára utaló nyomokat a tragédia kapcsán.
Vasárnap este zuhant a New York-i folyóba a helikopter a Roosevelt-sziget közelében - adja hírül a BBC.
Tizenhat rendőr vesztette életét, amikor kedden egy helikopter egy hegyoldalba zuhant Kolumbia észak-nyugati részén.
Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt eljárást indított kedden a párizsi ügyészség a TF1 túlélő-show műsorának argentínai forgatása közben bekövetkezett helikopter-baleset miatt, amelyben tíz ember vesztette életét, köztük három sportoló híresség, Florence Arthaud női vitorlázó, Camille Muffat úszónő és Alexis Vastine ökölvívó - közölték igazságügyi források.
Nagy testű madarakkal, valószínűleg vadludakkal ütközött az az amerikai katonai helikopter, amely január elején zuhant le Anglia keleti részén. A szerencsétlenségben a személyzet négy tagja meghalt.
Az ötfős személyzet két tagja életét vesztette, egy pedig eltűnt, amikor Virginia partjainak közelében szerdán lezuhant az amerikai haditengerészet egyik helikoptere.