Összeütközött két tűzoltóhelikopter Athén közelében

Görögország;erdőtűz;helikopter-baleset;

2026-08-02 19:51:00 CEST

Az egyik jármű személyzetét épségben megtalálták, a másik után pedig mentőakció indult.

Összeütközött két tűzoltó helikopter vasárnap egy Athéntól nyugatra fekvő erdőtűz oltása közben - írja a Reuters.

A baleset Pszatha térségében, Attika régióban történt, ahol a lángok már több mint száz házat pusztítottak el.

A görög tűzoltóság közlése szerint a két helikopter a tűz oltásán dolgozott, amikor a levegőben összeütköztek. A közösségi médiában megjelent felvételeken az látható, hogy az alacsonyan repülő gépek keresztezni készülnek egymás útját, majd az alsó helikopter főrotorja nekiütközik a felette haladó gépnek. Az egyik helikopter ezt követően lángokba borulva lezuhan, a másik ledobja a vízterhét, majd folytatja a repülést. A Reuters ugyanakkor jelezte, hogy a felvétel hitelességét nem tudta függetlenül megerősíteni.

A görög hatóságok közlése szerint az egyik helikopter személyzetét épségben megtalálták, és mentők indultak értük. A másik gépet szintén lokalizálták, utasai után pedig kutató-mentő művelet kezdődött.

A Porto Germeno térségében pusztító erdőtűz oltását továbbra is nehezítik a rendkívüli körülmények. Bár a korábbi viharos szél mérséklődött, a lángok átterjedtek egy hegygerincen, elérték Veniza települést és egy katonai lőteret is, ahol fel nem robbant lőszerek gyulladtak meg. A tűzoltók elsődleges célja, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését Megara, a mintegy 30 ezer lakosú tengerparti város felé.

A görög hatóságok több nyugat-attikai településre, valamint Kefalónia szigetének déli részére is kitelepítési riasztást adtak ki egy újabb erdőtűz miatt. Európa több országában továbbra is súlyos gondot okoznak a hőhullámot követő erdőtüzek és az aszály, miközben Görögországban az elmúlt napokban ismét több nagy kiterjedésű tűz keletkezett.