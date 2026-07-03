A mester nyomdokain

Hemző Károly 1976-os Találkozásaim című legendás kiállítását idézi meg a Műcsarnok tárlata, mely párbeszédbe állítja a művész képeit a XXI. századi fiatal alkotók, a Hemző-díj nyerteseinek és finalistáinak képi látásával. A tárlatról a kurátorral, Szarka Klárával beszélgettünk.