Hemző Károly 1976-os Találkozásaim című legendás kiállítását idézi meg a Műcsarnok tárlata, mely párbeszédbe állítja a művész képeit a XXI. századi fiatal alkotók, a Hemző-díj nyerteseinek és finalistáinak képi látásával. A tárlatról a kurátorral, Szarka Klárával beszélgettünk.
A nyolcadik alkalommal átadott díjat ezúttal is a 2012-ben elhunyt fotóművész névnapján jelentették be a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.
A hetedik alkalommal átadott elismerést idén rendhagyó időpontban, a 2012-ben elhunyt fotóművész névnapján jelentették be a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.
Az MTI/MTVA fotóriportere vehette át a Hemző Károly-díjat Együtt szép című sorozatáért pénteken a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Házban.