Teljes közlekedési káosz alakult ki Kijevben, miután egy nap alatt négy orosz dróncsapás érte az ukrán főváros egyik kulcsfontosságú hídját. A Kreml korábban nem támadta a kijevi hidakat, de hírszerzési jelentések szerint Putyin orosz elnök most feloldotta az ukrajnai támadásokat eddig korlátozó összes intézkedést. Ukrajna közben ismét orosz olajlétesítményekre csapott le.
Az elnök szerint elődje viselkedése kiszámíthatatlan és félő, hogy titkos információkat szivárogtatna ki.
Egy héttel az új amerikai elnök beiktatása előtt igyekeznek csillapítani Donald Trump és a hírszerző ügynökségek közötti ellentéteket. James Clapper, a nemzeti hírszerzési igazgató szerdán este közleményben cáfolta, hogy a hírszerzés szivárogtatta volna ki a kétes forrásból származó állításokat a megválasztott elnökről. Trump már nem csak a hírszerzéssel, hanem a médiával is hadakozik.