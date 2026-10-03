Árnyék vetült Trumpra

Egy héttel az új amerikai elnök beiktatása előtt igyekeznek csillapítani Donald Trump és a hírszerző ügynökségek közötti ellentéteket. James Clapper, a nemzeti hírszerzési igazgató szerdán este közleményben cáfolta, hogy a hírszerzés szivárogtatta volna ki a kétes forrásból származó állításokat a megválasztott elnökről. Trump már nem csak a hírszerzéssel, hanem a médiával is hadakozik.