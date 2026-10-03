Ismételt dróncsapások érték Kijev egyik fontos hídját, teljes a közlekedési káosz

interjú;Financial Times;Vlagyimir Putyin;hidak;közlekedési káosz;haditerv;dróntámadások;hírszerzési jelentés;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Dnyeper;

2026-10-03 07:15:00 CEST

Teljes közlekedési káosz alakult ki Kijevben, miután egy nap alatt négy orosz dróncsapás érte az ukrán főváros egyik kulcsfontosságú hídját. A Kreml korábban nem támadta a kijevi hidakat, de hírszerzési jelentések szerint Putyin orosz elnök most feloldotta az ukrajnai támadásokat eddig korlátozó összes intézkedést. Ukrajna közben ismét orosz olajlétesítményekre csapott le.

A hatóságok közlése szerint pénteken az orosz csapások miatt le kellett zárni Kijev egyik kulcsfontosságú hídját. A lezárás miatt hatalmas dugók alakultak ki a Dyipro folyó által kettészelt ukrán fővárosban, a támadások fennakadásokat okoztak a tömegközlekedésben is.

A városi katonai közigazgatás közlése szerint a Déli hidat mindkét irányban lezárták. Egyes autóbuszjáratokat a Darnyickij híd felé tereltek el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester azt közölte, hogy az ún. Metróhídon a forgalom a nyugati part irányában egy sávra korlátozódik, míg a Paton-hídon a keleti part felé tartó forgalmat állították le teljesen. A rendkívüli forgalmi dugók miatt a kijeviek közül sokan gyalogosan keltek át a Dnyipro hídjain.

A Déli hidat – amelyen metró is közlekedik – csütörtökön három, péntek kora reggel pedig egy negyedik dróntalálat érte.

Az első, csütörtök déli csapás idején éppen egy metrószerelvény haladt át, de a becsapódó drón szerencsére nem siklatta ki a szerelvényt, de a nagy légnyomás miatt a szellőztető berendezéseken keresztül a metrókocsik belseje is megtelt porral. A közeledést akkor még csak átmenetileg állították le. A legutóbbi csapás azonban súlyosan megrongálta a híd egyik pillérét, az úttest egy részét és a metróvonal körüli beton védőszerkezetet, ezért leállítottak minden forgalmat. Az éjszakai támadásban egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek.

Kumulatív robbanófejekkel támadják a nagy szilárdságú célpontokat

Az ukrajnai háború fejleményeit nyomon követő amerikai Hadtudományi Intézet (ISW) jelentése szerint az orosz erők újabban kumulatív robbanófejjel szerelhetik fel azokat a nagy hatótávolságú drónjaikat, amelyeket a kijevi Déli hídhoz hasonló, nagy szilárdságú célpontok ellen vetnek be.

Szerhij „Flash” Beszkresztnov ukrán elnöki tanácsadó már az energetikai létesítményekre összpontosító szerdai tömeges légitámadás után azt közölte, hogy Oroszország először vetett be olyan sugárhajtású drónt, amelyet kifejezetten nagyfeszültségű távvezetékek oszlopainak és acél hídszerkezeteknek a megsemmisítésére szolgáló robbanófejjel szereltek fel.

Az ukrán nagy hatótávolságú dróntámadások is folytatódnak

Mindeközben az ukrán erők péntekre virradó éjjel oroszországi olajipari létesítményeket támadtak a Volgográdi és a Szamarai területen. A Lukoil Volgográdi Olajfinomítóját és a szamarai Proszvet település melletti olajelosztó állomás hatalmas tartályait ért ukrán dróncsapások az ukrán vezérkar közleménye szerint tüzeket és robbanásokat okoztak.

Volodimir Zelenszkij elnök pénteki bejelentése szerint a megelőző 24 órában sikeres „nagy hatótávolságú műveleteket hajtottak végre a Fekete-tengeren, valamint Oroszország voronyezsi, Nyizsnyij Novgorod-i és krasznodari régiójában is, ahol

katonai repülőtereket, ipari létesítményeket, egy rakéta- és űrközpontot, valamint egy lőszerraktárat vettek célba.

Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta az orosz olajfinomítók, tárolók és a szállítási infrastruktúra elleni támadásokat, hogy megzavarja az orosz hadsereg üzemanyag-ellátását, és csökkentse Moszkva energetikai bevételeit. A Kreml erre válaszul fokozta és szinte folyamatossá tette az ukrán acélipar, logisztikai ágazat, kikötők és vasútvonalak, valamint polgári célpontok elleni támadásait, a héten pedig ismét hozzálátott, hogy a tél közeledtével lerombolja az ukrán energetikai ágazatot.

A Kreml a villamosenergia-hálózat teljes lerombolását tervezi

Hírszerzési információk szerint Oroszország azt tervezi, hogy ezen a télen szisztematikusan lerombolja az ukrán villamosenergia-hálózatot, akár 15 gigawattnyi (GW) termelőkapacitást is megsemmisítve, megfosztva ezzel a nagyobb városokat áram-, fűtés- és vízellátásuktól – jelentette keddi cikkében a The New York Times, arra a lehallgatott tervre hivatkozva, amelyet Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter mutatott be európai partnereinek két hete Párizsban.

Az amerikai lap forrásai szerint a terv egy akár 1000 rakétát, drónt és bombát is magában foglaló légihadjáratról szól, a célpontok elektromos alállomások, vízerőművek, hőerőművek és kazánházak. A legriasztóbb azonban, hogy

a tervek értelmében Oroszország leállásra akarja kényszeríteni Ukrajna három működő atomerőművét is, amelyek az ország energia infrastruktúrájának gerincét alkotják.

Ennek érdekében rakétatámadásokra készül az erőműveket a hálózathoz csatlakoztató elosztó alállomások ellen.

Putyin elrendelte a hadviselés szabályainak figyelmen kívül hagyását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben a Financial Timesnak adott interjújában azt állította, hogy a hírszerzésük által megszerzett információk szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte, hogy a katonai vezetés mostantól hagyja figyelmen kívül a hadviselés (nemzetközi jogban lefektetett) szabályait, és oldjanak fel minden, az ukrajnai csapásokra vonatkozó korlátozást.

„Azt mondta, hogy mostantól nincsenek szabályok” – állította Zelenszkij, a Kreml tisztviselői közötti lehallgatott kommunikációt is tartalmazó hírszerzési információkra hivatkozva.

Az ukrán elnök szerint Putyin ezt a parancsot szeptemberben adta ki, amikor Oroszország fokozni kezdte a Kijev elleni légicsapásokat, iskolákat, kórházakat és adatközpontokat célozva meg.

Kijev Szolomjanszkij kerületében csütörtök reggel egy iskolát talált telibe egy orosz drón, és csak azért nem okozott tragédiát, mert a diákok és tanáraik a légiriadó miatt az óvóhelyre vonultak, a lépcsőházba becsapódó drón robbanófeje pedig nem lépett működésbe.