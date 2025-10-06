A rendőrség víziközlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz a 25 éves Huttman Máté ügyében, miután csónakjuk felborult a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán.
A tűzszerészek ismerték azt a 250 kilogrammos, szovjet gyártmányú repeszromboló bombatípust, amely pénteken felrobbant a Hortobágyon, sőt külön felkészítést is kaptak az egyébként ritkának számító robbanószerkezetről - mondta az MH I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred megbízott vezető tűzszerésze.
Hétfőn folytatják a Hortobágy-Berettyó főcsatornában Karcagnál eltűnt férfi keresését - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Sötétedéskor ismét felfüggesztették az önkéntes tűzoltók a Túrkeve határában szerdán vízbe esett, majd eltűnt fiú keresését - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi szóvivő csütörtök este.
A vízbe esett és elmerült egy 14 év körüli fiú szerda délután Túrkeve határában, keresésére életmentőket, önkéntes tűzoltókat és a katasztrófavédelem szakembereit is bevetették - erősítette meg az MTI értesülését Pásztorné Kovács Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.