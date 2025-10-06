Hortobágyi robbanás - A tűzszerészek ismerték a bombatípust

A tűzszerészek ismerték azt a 250 kilogrammos, szovjet gyártmányú repeszromboló bombatípust, amely pénteken felrobbant a Hortobágyon, sőt külön felkészítést is kaptak az egyébként ritkának számító robbanószerkezetről - mondta az MH I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred megbízott vezető tűzszerésze.