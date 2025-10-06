Hat napja keresik a Hortobágy-Berettyóban eltűnt biológus hallgatót, kedden speciális mentők érkeznek a helyszínre

Debreceni Egyetem;Hortobágy-Berettyó;eltűnés;

2025-10-06 20:36:00 CEST

A rendőrség víziközlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz a 25 éves Huttman Máté ügyében, miután csónakjuk felborult a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán.

Hat napja szerepel a rendőrség körözési listáján az az elsőéves biológusnak készülő PhD-hallgató, akinek múlt hét kedden veszett nyoma a Hortobágy-Berettyó csatornában – derül ki az RTL Híradó riportjából.

Lapunk is beszámolt róla, hogy eltűnt a Debreceni Egyetem egyik doktori tanulmányokat folytató hallgatója, miután felborult a csónakjuk a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán. A kutatócsoport halbiológiai vizsgálatot végzett, amikor a motoros gumicsónak felborult. Négyen tartózkodtak a járműben, közülük hárman kiúsztak, de a 25 éves Huttman Máté nyomtalanul eltűnt. Nagyszabású keresést indítottak annak reményében, hogy partra sodródhatott, esetleg megsérült, és ezért nem tudott segítséget kérni.

A Debreceni Egyetem korábbi közlése szerint a baleset idején két PhD-hallgató és a Hidrobiológiai Tanszék oktatója a kutatási terület halászati társaságának képviselőjével együtt végzett méréseket az Ágotai vészelzáró zsilip közelében, amikor egy örvény elsodorta és felborította a csónakot. Hárman a partra jutottak, egyiküket kórházba szállították megfigyelésre, de Huttman Máté nem tudott kiúszni.

Az RTL Híradó információ alapján azóta is keresik, már a folyó Békés vármegyei szakaszán is. Kedden ismét az eltűnés helyszínére mennek a speciális mentők, csónakkal, szonárral, kutyával folytatják majd a keresést. A tervek szerint búvárok merülnek majd le a zsilip előtti iszapos területre.

A rendőrség víziközlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz és a Debreceni Egyetemen is belső vizsgálat indult.