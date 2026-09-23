Egyben indítványozták a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének meghallgatását is.
„A Legfőbb Ügyészség szerepe a nyilvánvaló bűncselekmény elkövetésében kirajzolódik” – reagált Horváth Lóránt az aranykonvojügyet a lemondása okainak kimondatlanul is a középpontjába állító Nagy Gábor Bálint szavaira.
A köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés kimondhatja a legfőbb ügyész hivatalvesztését, ha a legfőbb ügyész neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, illetve jogerős ügydöntő határozatban megállapított bűntettet követett el vagy más módon tisztségére méltatlanná vált.