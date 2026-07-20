Laczó Adrienn;Forsthoffer Ágnes;Nagy Gábor Bálint;aranykonvoj;Horváth Lóránt;

2026-07-20 10:42:00 CEST

Forsthoffer Ágnest hivatalosan kérték, hogy az ukrán pénzszállítók ügye miatt kezdeményezze a legfőbb ügyész elmozdítását

A köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés kimondhatja a legfőbb ügyész hivatalvesztését, ha a legfőbb ügyész neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, illetve jogerős ügydöntő határozatban megállapított bűntettet követett el vagy más módon tisztségére méltatlanná vált.