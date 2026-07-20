Laczó Adrienn;Forsthoffer Ágnes;Nagy Gábor Bálint;aranykonvoj;Horváth Lóránt;

Forsthoffer Ágnest hivatalosan kérték, hogy az ukrán pénzszállítók ügye miatt kezdeményezze a legfőbb ügyész elmozdítását

A köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés kimondhatja a legfőbb ügyész hivatalvesztését, ha a legfőbb ügyész neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, illetve jogerős ügydöntő határozatban megállapított bűntettet követett el vagy más módon tisztségére méltatlanná vált.

Sulyok Tamás elnöki tisztsége megszűnésének másnapján a legfőbb ügyész ellen indítandó hivatalvesztési eljárásról szóló javaslati kérelmet nyújtottak be Forsthoffer Ágnesnek, az Országgyűlés elnökének, aki a köztársasági elnök jogköreit gyakorolja az új köztársasági elnök megválasztásáig.

A z ukrán pénzszállítók jogi képviselőjeként ismert Horváth Lóránt ügyvédi Iroda ezzel kapcsolatos, lapunknak is elküldött közleményéből kiderül: Horváth Lóránt és Laczó Adrienn ügyvédként, sértetti képviselőként és közéleti szereplőként arra kérte a házelnököt, hogy fontolja meg intézkedést, hogy a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés kimondja a legfőbb ügyész hivatalvesztését, ha a legfőbb ügyész neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, illetve jogerős ügydöntő határozatban megállapított bűntettet követett el vagy más módon tisztségére méltatlanná vált.

Javaslatuk indoklásaként a kérelmezők öt olyan tényállást tártak Forsthoffer Ágnes elé, amelyek szerintük önmagukban és összességükben alkalmasak lehetnek megbízatásból eredő feladatok felróható elmulasztásának, illetve a méltatlanná válás alátámasztására:

  • az „aranykonvojügyben” ismertetett körülmények arra utalnak, hogy a Legfőbb Ügyészség vezetése egy előre meghatározott időpontban végrehajtandó rendészeti és politikai célú művelet büntetőeljárási feltételeinek megteremtésében közreműködhetett. Ezzel párhuzamosan a legfőbb ügyész elmulasztotta az ügyészi törvényességi felügyelet körében szükséges intézkedéseket a Terrorelhárítási Központ eljárásával, az érintettek fogvatartásával, sanyargatásával, a kényszerítő eszközök alkalmazásával és az anyagi javak lefoglalásával összefüggésben.

  • a Semjén Zsolt, valamint Gulyás Gergely sérelmére állítólagosan elkövetett rágalmazási ügyekben a vádképviselet ügyészség általi átvétele olyan kivételes, a korábbi ügyészségi gyakorlattól eltérő intézkedéseket jelentett, amelyek hivatalban lévő kormánypárti politikusok részére indokolatlan eljárási előnyt biztosíthattak. Az intézkedések választásokat követő visszavonása tovább erősítette azt a látszatot, hogy azok meghozatalakor nem a szakmai és a törvényességi szempontok érvényesültek.

  • a Terrorelhárítási Központ külföldi személyvédelmi szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán ismertetett adatok azt vetik fel, hogy Nagy Gábor Bálint olyan védelemben részesült, amelyre a vonatkozó kormányrendelet alapján nem volt jogosult, és amelynek költségeit a Legfőbb Ügyészség közpénzből térítette meg. E magatartás jogszerűsége, indokoltsága és a közpénzek felhasználásának törvényessége aggályos.

  • a büntetőjogi legfőbb ügyész-helyettesi tisztség tartós betöltetlensége azt mutatja, hogy a legfőbb ügyész közel egy éven keresztül nem tett eleget az ügyészi szervezet törvényes működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítására irányuló feladatának.

Ezért – állapította meg Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója – döntései érvénytelenek és bármikor visszacsinálhatók lesznek.