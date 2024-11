A jövő héten már többször is várható hózápor

A jövő héten eleinte folytatódik az enyhe idő, majd téliesebbre fordul az időjárás. A hét elején még inkább eső, később már hózápor, akár havazás is lehet. A hétvégén a leghidegebb órákban akár mínusz 7 Celsius-fok is lehet, néhol nappal is fagypont alatt alakul a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.