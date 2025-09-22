trón című előadással nyílt újra a musicalszínházzá lett Erkel. Szente Vajk rendezése mindenáron hatni akar, ez a törekvés a premierközönségnél sikerrel is járt.
A volt humánerőforrás-miniszter hamarosan legózhat Mátyás király csontjaival.
A jelek szerint Kásler Miklós, a (többek között) egészségügyért felelős miniszter számára fontosabb kérdés történelmi nagyjaink – az Árpád-házi királyok és Mátyás király – „igazi magyar” származásának bizonygatása, mint az, hogy mi van az egészségügyben, meg hogy hány honfitársunk hal bele a koronavírus-fertőzésbe.
Azonosították a Hunyadi-család DNS-profilját, ezzel lehetővé válhat a törökverő magyar király csonjainak azonosítása.
Kásler Miklóstól lényegében már minden feladatot elvettek, így talán nem is meglepő, ha minden erejével a magyarság kutatásra tud fókuszálni.