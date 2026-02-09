A 78 éves, brit állampolgársággal is rendelkező Jimmy Lait 2020 augusztusában tartóztatták le, majd 2023 végén mondták ki bűnösnek a nemzetbiztonsági törvény alapján indított egyik legnagyobb horderejű eljárásban.
Emberölés kísérlete miatt jogerősen húsz év fegyházbüntetésre ítélt a Pécsi Ítélőtábla egy zalai férfit, aki 2015-ben súlyosan bántalmazott és kirabolt egy 85 éves nőt - közölte a táblabíróság.
Első fokon húsz év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a belgrádi különleges bíróság hétfőn a balkáni "kokainkirályként" ismert Darko Saricot.