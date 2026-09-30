A török államfő által fémjelzett tömörülés, az AKP egyik alelnöke lemondott, miután bennfentes kereskedelem gyanúja merült fel családja ügyletei körül. A hatóságok 131 befektetési alap felszámolását rendelték el, amelyekben több mint 450 ezer ember mintegy 18 milliárd dollárnyi vagyont tart. Erdoğan teljes vizsgálatot ígér.
Fontos győzelmet aratott a török helyhatósági választásokon az ellenzék vezető pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP), amelyik megtartotta Isztambul és Ankara vezetését, máshol pedig előre is tört, csapást mérve Recep Tayyip Erdoğan további autoriter törekvéseire.
Az Ankara Arénában kezdte meg szombaton este a török kormánypárt, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) az április 16-án sorra kerülő referendum kampányát. Törökországban az alkotmánymódosításról rendeznek népszavazást az alkotmánymódosításról az elnöki köztársaság bevezetésének kérdésében.
Újabb előrehozott választással fenyegetett tegnap a török kormánypárt, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP), ha a parlament nem szavazza meg az elnök jogköreit bővítő törvényjavaslatot.
Kezdődik a kormányalakítás Törökországban, de egyelőre még nem körvonalazódik a koalíció, amelyre a Recep Tayyip Erdogan államfő pártja, az Igazság és Fejlődés (AKP) 13 éves egyeduralom után rászorul. Az elnök hét végi szavaiból egyelőre annyi derült ki, hogy stabil többségre, nem pedig kisebbségi kormányra törekszik. Akár újabb választás árán is.