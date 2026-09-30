Zsarolja a törökországi pártokat Erdogan

Kezdődik a kormányalakítás Törökországban, de egyelőre még nem körvonalazódik a koalíció, amelyre a Recep Tayyip Erdogan államfő pártja, az Igazság és Fejlődés (AKP) 13 éves egyeduralom után rászorul. Az elnök hét végi szavaiból egyelőre annyi derült ki, hogy stabil többségre, nem pedig kisebbségi kormányra törekszik. Akár újabb választás árán is.