Ilku Lívia: Azt szeretném mutatni, hogy ez nem a fényűzés, hanem a feladatok egészségügyi minisztériuma

Ilku Lívia gyógyszerész-jogász-közgazdász, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára dolgozott már minisztériumban, piaci cégnél, az egykori gyógyszerhatóságnál és most visszatért az államigazgatásba, az ő feladata felépíteni régóta hiányolt önálló tárcát. Interjú.