November 1-jétől önálló gyógyszerhatóság jön létre, két éven belül pedig alapjaiban átalakítanák a gyógyszerfinanszírozás rendszerét – egyebek mellett erről beszélt Ilku Lívia közigazgatási államtitkár és Kaló Zoltán, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) konferenciáján.
Ilku Lívia gyógyszerész-jogász-közgazdász, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára dolgozott már minisztériumban, piaci cégnél, az egykori gyógyszerhatóságnál és most visszatért az államigazgatásba, az ő feladata felépíteni régóta hiányolt önálló tárcát. Interjú.