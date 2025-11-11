digitalizálás;késés;földhivatal;ügyintézés;Hadházy Ákos;ingatlan-nyilvántartás;működési zavarok;

2025-11-11 13:52:00 CET

Hadházy Ákos: Már nemcsak a digitális, hanem a papíralapú ingatlan-nyilvántartás sem működik

Az ellenzéki politikusnak egy felháborodott emberírt, hogy két földhivatalnál is hiába akart átvezettetni egy szerződést. Van, ahol napok óta dolgoznak a hiba kijavításán, másutt már ki sem nyitottak.