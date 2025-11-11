Hadházy Ákos: Már nemcsak a digitális, hanem a papíralapú ingatlan-nyilvántartás sem működik

„Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk, hogy a földhivatali informatikai szakrendszert üzemeltető Lechner Nonprofit Kft.-től kapott értesítés szerint, a szakrendszer szolgáltatásai technikai okok miatt a mai napon már nem lesznek elérhetők. Dolgoznak a probléma megoldásán. A működés helyreállításáig szíves türelmüket kérjük.” Ez a felirat fogadta hétfőn azt a felháborodott földhivatali ügyfelet, aki a Budafoki úti hivatalos nevén Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztályon akart ügyet intézni – derült ki Hadházy Ákos keddi Facebook-posztjából.
Az ellenzéki politikusnak a pórul járt állampolgár további kálváriájáról is beszámolt egy levélben: „Négy napja megy a frissítés náluk ..azóta semmi nem működik. Az iratokat át sem veszik... Budafoki út, de a Bosnyák téri hivatal is zárva volt…..100 km autóztam, hogy leadjak egy szerződést …nos, nem sikerült.” „21. század, Magyarország” – állapította meg Hadházy Ákos. Felidézte, hogy egy 16 milliárd forintos EU-s finanszírozású projekt eredményeként a törvény szerint már másfél éve minden földhivatali ügyintézést elektronikusan kellene végezni. – Mivel azonban a projektet szétlopták, úgy tűnik, mostanában már papíron sem megy a dolog. Belső információk szerint nem is fog menni, mert a fejlesztést tíz éve kezdték el és az akkori, mára elavult számítástechnikai rendszereket szinte lehetetlen lenne összehozni a maival – tette hozzá.
Amint arról lapunk szeptember elején beszámolt, a független országgyűlési képviselő megnyerte a Transparency International Magyarországgal (TI) közösen indított perét, így ki kell adni az adatokat arról, hogy miért késik másfél éve a 16 milliárd forintból digitalizált ingatlan-nyilvántartás bevezetése. A TI akkori közleménye szerint 2015-ben kapott az állami Lechner Tudásközpont 16 milliárd forintot európai uniós forrásból arra, hogy kialakítsák az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszert (E-ING). 2023. végére el is készültek a digitális tulajdoni lapok, legalábbis papíron: a 16 milliárdot elköltötték, de az elektronikus rendszer bevezetése másfél éve csúszik.