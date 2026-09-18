Quaestor: az NNI továbbra is ismeretlen tettes ellen nyomoz

Továbbra is ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást a Quaestor-ügyben csalás gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Az MTI azzal kapcsolatban kereste a rendőrséget, hogy a Magyar Nemzet szerdán arról írt: egyenruhások keresték fel kedd este Orgován Bélát, aki sajtóhírek szerint március közepén átvette Tarsoly Csaba helyét a Quaestor-csoport élén. A lap szerint a nagykátai rendőrkapitányság két járőre ment ki a férfi tápiósági házához, tíz percet töltöttek ott. A helyszínen lévő újságíróknak nem árulták el, miért érkeztek, vélhetően lakhelyellenőrzést tartottak.