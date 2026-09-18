Az utcán történt a gyilkosság, amelynek elkövetője elmenekült. A rendőrség forró nyomon, emberölés miatt indított nyomozást.
Azt a BRFK nem árulta el, hogy a nyomozás kire terjed ki.
Nagyon kellhet a pénz az Orbán-kormánynak.
A brit főváros központjában, egy templom előtt autóból nyitottak tüzet ismeretlenek. A rendőrség nyomoz.
A hatóság emberei a törvény szigorával léptek fel a parlamenten kívüli párt passzivistáival szemben, és a padok fémvázaira az összes korhadt fát visszarakatták. Azokat később még ismeretlenebb tettesek újra cserélték.
"elfogadhatatlan eredmények / melyeket tisztelettel elfogadunk"
Péntekre virradóra segélykiáltások, dulakodás hangjai ébresztették a szomszédokat.
Jelentkezzen, aki felismeri őket mozgásuk vagy ruhájuk alapján.
Telephelyen találták meg a 29 éves áldozatot.
Várják a tettest felismerők vagy róla információkkal rendelkezők jelentkezését.
Továbbra is ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást a Quaestor-ügyben csalás gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Az MTI azzal kapcsolatban kereste a rendőrséget, hogy a Magyar Nemzet szerdán arról írt: egyenruhások keresték fel kedd este Orgován Bélát, aki sajtóhírek szerint március közepén átvette Tarsoly Csaba helyét a Quaestor-csoport élén. A lap szerint a nagykátai rendőrkapitányság két járőre ment ki a férfi tápiósági házához, tíz percet töltöttek ott. A helyszínen lévő újságíróknak nem árulták el, miért érkeztek, vélhetően lakhelyellenőrzést tartottak.