Neten ismerkedett, majd megkéselte alvó partnerét

Emberölés kísérlete miatt folytat eljárást a rendőrség egy fiatal nő ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy alvó férfit Egerágon. A gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezéséről szombaton döntött jogerősen a Pécsi Járásbíróság - közölte az a Pécsi Törvényszék szóvivője.