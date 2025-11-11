Az eset egy forgalmas iszlámábádi bíróság bejárata előtt történt. A robbanásban többen megsérültek, néhányuk állapota kritikus.
Fél éven belül másodszor is meghátrálásra kényszerítette a pakisztáni kormányt a Tehrík-e-Labbajk Pakisztán (TLP) nevű keményvonalas iszlamista párt.
Tizenkét embert végeztek ki kedden Iszlámabádban, korábban egy nap alatt még soha nem hajtottak végre egyszerre ilyen sok halálos ítéletet. Pakisztánban decemberben oldották fel a halálbüntetésre kirótt moratóriumot. A legtöbb halálraítéltet Pandzsábban végezték ki, ott több börtönben összesen tíz embert akasztottak fel.