Kivégzési hullám Pakisztánban

Tizenkét embert végeztek ki kedden Iszlámabádban, korábban egy nap alatt még soha nem hajtottak végre egyszerre ilyen sok halálos ítéletet. Pakisztánban decemberben oldották fel a halálbüntetésre kirótt moratóriumot. A legtöbb halálraítéltet Pandzsábban végezték ki, ott több börtönben összesen tíz embert akasztottak fel.