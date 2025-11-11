Öngyilkos merénylő robbantott Pakisztán fővárosában, 12-en meghaltak

öngyilkos merénylet;robbantás;Pakisztán;Iszlámabád;

2025-11-11 12:08:00 CET

Az eset egy forgalmas iszlámábádi bíróság bejárata előtt történt. A robbanásban többen megsérültek, néhányuk állapota kritikus.

Egy öngyilkos merénylő kedden legalább 12 embert megölt egy bírósági épület előtt Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban – jelentette ki Moszin Nákvi belügyminiszter, számol be a Reuters. A hírügynökség kórházi forrásai szerint a robbantásban többen megsérültek, néhányuk állapota kritikus.

Moszin Nákvi a történtek helyszínén, újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a merénylő gyalog próbált bejutni a bírósági épületbe, de 10-15 perc várakozás után egy rendőrautó közelében robbantotta fel a bombát. Az eset körülményeit vizsgálják.

A robbanás az iszlámábádi kerületi bíróság épületének bejárata közelében történt, ahol rendszerint nagy a zsúfoltság az oda érkező, illetve onnan távozó emberek tömege miatt. Az MTI pakisztáni médiajelentések alapján arról ír, hogy az áldozatok többnyire járókelők voltak, illetve azok, akik a bíróságra tartottak meghallgatásra.

A helyi rendőrség kedden arról is beszámolt, hogy előző este meghiúsítottak egy támadást az északnyugat-pakisztáni Haibár-Pahtunhva tartományban, ahol fegyveresek egy katonai akadémiánál öngyilkos merényletet hajtottak végre, és túszul akartak ejteni kadétokat. Az öngyilkos robbantás több házat súlyosan megrongált az akadémia környékén, és legkevesebb 16 civil megsebesült. Az akadémián senkinek nem esett bántódása, két támadóval rövid időn belül végeztek, további hármat pedig néhány óra alatt, időszakosan fellángoló tűzharc árán sikerült végül sarokba szorítani a hadsereg kommandós alakulatának. A hadsereg hétfőn azt közölte, a támadás mögött a Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) nevű terrorszervezet állt.