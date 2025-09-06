A 46 éves helvéciai motoros autóval ütközött és vesztette életét.
Busz és kisbusz ütközött az 54-es főút és a Petőfi Sándor utca kereszteződésénél.
A légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség egy 63 éves repülésoktató férfi ellen, aki 2015. október 18-án a jakabszállási repülőtéren egy növendéket oktatva gondatlanságból a földnek csapódott egy sportrepülőgéppel - közölte a megyei főügyész.
Letért az útról, és fának ütközött egy személyautó szombat éjjel a Bács-Kiskun megyei Jakabszállás külterületén, vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
Lezuhant egy sárkányrepülő péntek este az 54-es főút mellett Jakabszállás térségében, vezetője a helyszínen meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.