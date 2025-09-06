Sportrepülőgép balesete - Vádat emeltek

A légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség egy 63 éves repülésoktató férfi ellen, aki 2015. október 18-án a jakabszállási repülőtéren egy növendéket oktatva gondatlanságból a földnek csapódott egy sportrepülőgéppel - közölte a megyei főügyész.