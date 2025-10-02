Budapest Nagydíjjal ismerték el Janne Teller, világhírű dán írónőt a 30. Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitóján. Karácsony Gergely bedobott egy tök találó kifejezést a korra, amelyben élünk.
Janne Teller dán írónő kultikus regénye, a Semmi az élet értelmét egyre radikálisabban kereső kamaszokról szól. Nagy botrányt kavart, majd kötelező olvasmány lett több országban. Kilenc éve a Budapest Bábszínházban a Quimby zenéjével készült belőle egy nagyszerű előadás. Ez egyben magyarországi ősbemutató volt és azóta is töretlen sikerrel játsszák. Most bábfilm készült belőle, ami nagyvászonra kívánkozik. A színházi előadás rendezőjével, tervezőjével, Hoffer Károllyal és a filmes adaptáció rendezőjével, Moll Zoltánnal beszélgettünk.
A délszláv háborút megelőző retorika kísértetiesen hasonlít a mostanihoz: manipulatív vezetők építenek az emberek félelmeire – véli Janne Teller dán írónő, akinek arra is van ötlete, hogy miként lehetne kezelni a menekültkrízist.