Maga is megretten, mert fél kimenni - Hoffer Károllyal és Moll Zoltánnal a Semmi báb/filmről

Janne Teller dán írónő kultikus regénye, a Semmi az élet értelmét egyre radikálisabban kereső kamaszokról szól. Nagy botrányt kavart, majd kötelező olvasmány lett több országban. Kilenc éve a Budapest Bábszínházban a Quimby zenéjével készült belőle egy nagyszerű előadás. Ez egyben magyarországi ősbemutató volt és azóta is töretlen sikerrel játsszák. Most bábfilm készült belőle, ami nagyvászonra kívánkozik. A színházi előadás rendezőjével, tervezőjével, Hoffer Károllyal és a filmes adaptáció rendezőjével, Moll Zoltánnal beszélgettünk.