Jogászkodás Simon javadalmazása körül

Ha a parlamentnek jogértelmezési problémai vannak, az Alkotmánybírósághoz kellene fordulni - mondta tegnap lapunknak Schiffer András, az LMP frakcióvezetője. A mentelmi bizottság ellenzéki tagja arról nem akart beszélni, hogy a testület hétfői ülésén mi hangzott el a Simon-üggyel kapcsolatban, de közölte: kétségeit a zárt ajtók mögött elmondta.