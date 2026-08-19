A társaságokat három komplexitási kategóriába sorolják, ezekhez eltérő igazgatósági és felügyelőbizottsági létszám-, valamint fizetési korlátok tartoznak. A vezető állású munkavállalók alapbére az átlagkereset meghatározott többszöröséhez igazodik.
Az összegben nincs benne a gépkocsihasználat, amihez sofőr is jár és a szintén az állam által biztosított lakás.
Pár éve még jóval kevesebbet kapott.
Ha a parlamentnek jogértelmezési problémai vannak, az Alkotmánybírósághoz kellene fordulni - mondta tegnap lapunknak Schiffer András, az LMP frakcióvezetője. A mentelmi bizottság ellenzéki tagja arról nem akart beszélni, hogy a testület hétfői ülésén mi hangzott el a Simon-üggyel kapcsolatban, de közölte: kétségeit a zárt ajtók mögött elmondta.