Stílusváltás a német külügynél

Akár a német szociáldemokratákra is kedvező hatással lehet, hogy Sigmar Gabrielt iktatták be német külügyminiszternek. A diplomácia vezetőjeként ugyanis rendszeresen ostorozhatja Donald Trump amerikai elnököt, amivel jó pontokat szerezhet a német választóknál, s az ő népszerűsége is megindulhat felfelé a lejtőn.