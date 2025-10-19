Leleplezték Jim Morrison gyilkosát?

Negyvenhárom év óta senki sem tud bizonyosat Jim Morrison sorsáról. Még az sem biztos, hogy egyáltalán meghalt 1971. július 3-án Párizsban, de haláláról is számtalan verzió kering. Most a legújabbal egy pályatárs, Marianne Faithfull állt elő. A nagyszerű énekesnő, aki maga is megjárta a legmélyebb poklokat, azt állítja, hogy Jimet egy francia drogdíler ölte meg.