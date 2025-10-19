José Feliciano feldolgozta, 1967. október 19-én felvette a Light My Fire-t. Bátor vállalkozás volt, mert a Doors pszichedelikus dala ugyanabban az évben az amerikai lista élére ugrott, az esztendő hatodik legnépszerűbb tengerentúli felvétele lett, a számot tartalmazó kislemezből több mint egymillió, majd 1971-ig további 927 ezer kelt el az Egyesült Államokban.
A legendás amerikai zenekar és a fiatalon meghalt énekese által ikonikussá tett épületét régóta hajléktalanok lakták.
Negyvenhárom év óta senki sem tud bizonyosat Jim Morrison sorsáról. Még az sem biztos, hogy egyáltalán meghalt 1971. július 3-án Párizsban, de haláláról is számtalan verzió kering. Most a legújabbal egy pályatárs, Marianne Faithfull állt elő. A nagyszerű énekesnő, aki maga is megjárta a legmélyebb poklokat, azt állítja, hogy Jimet egy francia drogdíler ölte meg.
Akár elhisszük azt az egyértelműen soha be nem bizonyított verziót, hogy Jim Morrison 1971. július 3-án Párizsban, a Rue Beautreillis 19 számú házban bérelt lakás fürdőkádjában lelte halálát, akár hitelt adunk azoknak – a szintén bizonyíthatatlan – elméleteknek, hogy csak megrendezte saját halálát, hogy megszabaduljon a rocksztár-léttől és új életet kezdjen – július 3-án mindig milliók emlékeznek a The Doors karizmatikus énekesére, a beskatulyázhatatlan gondolkodóra, a merész hangú költőre.