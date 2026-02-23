Jogilag lehetetlen és embertelen Orbán terve

"Nemzeti konzultációt" hirdetett a magyar kormányfő péntek reggeli rádióinterjújában. Az általa jóváhagyott és ismertetett három, majd a nyilvánosságra kerülő további kilenc kérdésben megfigyelők - talán nem véletlenül - a Jobbik idegenellenességét vélik felfedezni. Orbán Viktor január-február után ismét felmelegíti a migráns-kérdést, kihasználva több száz ember halálát csak saját politikai hasznát után fut. Javaslatainak megvalósítása azonban jogilag lehetetlen, embertelen és elképesztő költséggel járna, és szembe menne az uniós joggal is.