„Vannak ügyek, amelyeket elveszíteni is érdemes, mert akkor legalább tudjuk, hogy ebben az országban hol van a jogérvényesítés határa"

Tóth Balázs csaknem húsz éve foglalkozik a hatalom nélküliek védelmével a Magyar Helsinki Bizottságnál ügyvédként. Jelenleg az oktatás leépítése elleni tiltakozásuk miatt kirúgott öt kölcseys tanárt képviseli a bíróságon. Ő látja el annak a lakhatási aktivistának a képviseletét is, akit egy kilakoltatás elleni passzív ellenállása miatt sokkolóval tettek ártalmatlanná. Büszke a körülbelül ötven nyert strasbourgi per sikerére, mert tranzitzónában éheztetett gyerekek szabadultak ki ezek után, vagy éppen meleg pár örökbefogadását segíthették. Gyakran ütközik a hatalommal, de nincs benne revansvágy. Ügyeket lát, amelyekben egy szem ember győzelme is fontos. A rendszerváltoztatást nem tartja a jogvédelem feladatának, bár ha a rendszer jobbá lesz ettől, az nem esik rosszul neki. Ha L. Simon László megkeresné, hogy sérelmezi a kirúgását, vállalná az ő képviseletét is.