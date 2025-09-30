A Nobel-díjas norvég író, Jon Fosse Reggel és este című művét vitte színpadra Bérczes László a Jurányi Házban. A három szereplős darab születésről és halálról, valamint a közötte lévő néhány pillanatról szól.
A szerelemről, amely a valóságban elkövetett bűnökkel együtt tiszta maradhat - a képzelet birodalmában.
Január 26-án, azaz most pénteken estsorozat indul a 2023-as irodalmi Nobel-díj győzteséről, Jon Fosséról a Három Hollóban Kicsoda Jon Fosse? címmel.
Bár Karikó Katalin, Krausz Ferenc Nobel-díja után sokan bizakodtak, hogy a kezdőbetű marad, és Krasznahorkai László lesz az irodalmi kitüntetett, végül a norvég Jon Fosse nyerte el díjat.