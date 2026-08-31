Bár az Osztrák Néppárt (ÖVP) szerezte meg a legtöbb szavazatot a felső-ausztriai tartományi választáson, 36,4 százalékos aránnyal, az igazi győztes a jobboldali radikális Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely 15 százalékot javítva hat évvel ezelőtti eredményén, 30,4 százalékos eredményt ért el. A voksolás alátámasztja azt az országos trendet, amely szerint folyamatosan válik mind erősebbé az FPÖ, amely a legjobban profitál az európai menekültválságból.
A Szövetség Ausztriáért (BZÖ) jobboldali radikális osztrák párt listavezetője lesz a májusban esedékes európai parlamenti választáson a néhai Jörg Haider lánya, Ulrike Haider-Quercia. A Kronen Zeitungnak elmondta, az a célja, hogy pártjával bejussanak az EP-be. Ahhoz ugyanakkor, hogy egyáltalán elindulhassanak, 2600 támogatói szavazatot kell összegyűjteniük.