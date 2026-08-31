Átrajzolódhat Ausztria politikai térképe

Bár az Osztrák Néppárt (ÖVP) szerezte meg a legtöbb szavazatot a felső-ausztriai tartományi választáson, 36,4 százalékos aránnyal, az igazi győztes a jobboldali radikális Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely 15 százalékot javítva hat évvel ezelőtti eredményén, 30,4 százalékos eredményt ért el. A voksolás alátámasztja azt az országos trendet, amely szerint folyamatosan válik mind erősebbé az FPÖ, amely a legjobban profitál az európai menekültválságból.