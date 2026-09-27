Közel nyolc évtizeddel a háború után a svájci hírszerzés közzétette az auschwitzi tábor hírhedt orvosáról őrzött aktát. A mintegy kétszáz oldalas iratanyagból kiderül, hogyan keresték a bujkáló háborús bűnöst, miközben a hatóságok több nevet, dátumot és más adatot ma is eltakartak.
A címben jelzett doktor Dr. Josef Mengele, Auschwitz orvoshóhéra, a Halál Angyala, egy a legkegyetlenebb háborús bűnösök közül. Akit az izraeli Moszad ugyan kézre akart keríteni Argentinában, akárcsak Eichmannt, de Mengele mindig kicsúszott a hurokból.