Jobbszélvész: Van-e élet a szuverenizmus után?

Nincs mit tenni (dehogy nincs!), a világ megőrülni látszik: jönnek a szuverenisták. Vagyis azok, akik tetszetős paravánt akarnak felhúzni a rendszerszintű lopásuk és a szélsőjobboldali (néhol keresztényfasiszta) ideológiáik köré, bebetonozva a konzervatívnak mondott hatalmukat, és leszámolva mindenkivel, akinek ez nem tetszik. Trump, Orbán, Abascal, Weidel, Farage, Kickl: a populizmusuknak áll a zászló világszerte. Az ok bántóan egyszerű: a liberális demokráciák végtelenül lassan (vagy úgy sem) reagálnak a kataklizmatikus krízisekre. Nincs tele kormányplakátokkal Európa, miszerint háborút és illegális migrációt az akar, akinek sublót volt az édesanyja, és vélhetően az óvodai queer-érzékenyítés sem támogatottabb ennél. A floridai bohócelnök újabban megbecstelenítette a józan ész (common sense) fogalmát is, ami ahhoz kellene, hogy különbséget lehessen tenni menekült és illegális migráns, tényszerű transzneműség és (amúgy nem létező) ötletszerű nemváltogatás között. Nem áll jól az emberiség szénája, ha előre akar evolucionálni, nem hátra. De jó hír is akad: van élet a szuverenizmus halála után.