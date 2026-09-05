A baleset Keménfánál történt, Zalaegerszeg térségében. A lengyel turisták zarándokok voltak, akiket a mentesítő busz érkezéséig a zalalövői iskola tornatermében helyeztek el.
Embert próbáló munka „fazonra igazítani” egy egész nyájat, ráadásul egyre kevesebben értenek hozzá itthon.
Feltehetően farkasok pusztítottak el több mint kétszáz juhot egy szilágysági esztenán a minap, írja az MTI. A Krasznahorváton (Horoatu Crasnei) múlt hét végén történt pusztításról szerdán számolt be az Agerpres hírügynökség, miután kárfelmérő bizottság vizsgálta meg az esetet.