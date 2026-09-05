Elgázolt juh miatt állt félre egy lengyel turistabusz, belehajtott egy teherautó, hatan megsérültek

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2026-09-05 13:07:00 CEST

A baleset Keménfánál történt, Zalaegerszeg térségében. A lengyel turisták zarándokok voltak, akiket a mentesítő busz érkezéséig a zalalövői iskola tornatermében helyeztek el.

Egy lengyel turistákat szállító busz és egy pótkocsis teherautó ütközött össze a 86-os főúton, Keménfa térségében szombatra virradóra. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője. A buszon 53-an utaztak – derült ki a szombaton éjjel egy óra körül történt balesetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a katasztrófavédelmi oldalon olvasható közleményéből.

Mint írták, a zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz mozgásképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak.

Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI megkeresésére a baleset okairól elmondta: a Rédics irányából Körmend felé tartó, zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy, az úttesten kóborló juhot, ezért félre kellett állnia. – Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak – tette hozzá a sajtóreferens. A 112 Emergency Press Hírügynökség szerint a mentők öt embert szállítottak kórházba, a birka az ütközés pillanatában kimúlt.

A távirati irodának nyilatkozva Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere kiemelte, hogy a hajnali órákban kinyitották a helyi általános iskola tornatermét, és az ide szállított utasoknak ellátást is biztosítottak. – Délelőtt a velük utazó két lengyel pap szentmisét tartott az utasoknak, akikért várhatóan a kora délutáni órákban érkezik meg Lengyelországból az értük küldött mentesítő járat – tette hozzá a polgármester.