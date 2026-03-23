Így készül a tinibálvány

A dél-koreai popzene legnépszerűbb ága a K-pop sajátos világ, de tény, hogy nem csak az országban és Ázsiában, hanem világszerte szerepelnek koreai előadók a slágerlistákon. A k-popot gyakran éri az a kritika, hogy az előadókat a könnyűzenei ipar futószalagon gyártja, ám nem csak zenéről van szó, mert az előadók a divatiparra is komoly hatással vannak. Mivel már a világhírű producerek, Quincy Jones, will.i.am, Ludacris is készít dalokat k-pop bandáknak, egyre nagyob üzlet az idolegyüttesek menedzselése. A Blitzers tagjait harminc jelentkező közül választották ki, hogy egy táborban kapjanak kiképzést éneklésből, táncból, sztárságból. A hét fiatalt pontosan megtervezett marketing stratégia mentén eresztik a már világhírű BTS nyomába, hogy nagyon sok pénzt keressenek a producereknek.