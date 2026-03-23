Nemcsak az amerikai zenei piac bevehetetlennek tűnő várába volt képes betörni a K-pop, hanem többek között Magyarországra is

2026-03-23 21:49:00 CET

A mai könnyűzenei piacon aligha van nagyobb siker annál, mint amikor egy több mint százezres közönséget már bukásként értékelnek a kritikusok. A BTS visszatérő koncertje megbénította Szöult.

Semmi nem mutatja meg annyira egy műfaj népszerűségét, mint hogy alig pár órával egy mindössze hatvanperces koncert után már azon megy a matek, az első becslések szerint egy 104 ezer fős közönség végeredményben mennyire mondható csekély érdeklődésnek. Ez is viszonyítás kérdése: Lady Gaga Rio de Janeiro híres Copacabana tengerpartján tartott ingyenes koncertje két és fél millió embert vonzott 2025-ben, amivel női előadóként rekordot döntött. De hát az popzene volt, a globális poppiac kulturális exportját pedig továbbra is döntően az amerikai zene uralja. Persze vannak kihívói, főleg az Egyesült Királyságból (Harry Styles például a kritikusok szerint jó eséllyel élete legsikeresebb fejezetébe kezdett bele nemrég megjelent új albumával), Kanadából (az idén Grammy-díjra jelölt Tate McRae a világ egyik legkeresettebb énekesnője), de kifejezetten rezeg a léc a spanyol ajkú előadók (például Bad Bunny, Rosalía) és nem utolsó sorban a K-pop előretörésével.

Utóbbiról egy, az Egyesült Államoknál közel százszor kisebb ország, Dél-Korea tehet, amelynek olyannyira sikerült nemcsak megtalálnia a saját hangját, hanem nemzetközileg is eladhatóvá tenni azt, hogy sorra indítják egyetemek, nyelviskolák a koreai nyelvi kurzusokat. Mindenki kedvenc nyelvtanulós telefonos applikációja, a Duolingo pedig 22 százalékos növekedést tapasztalt a koreaiul tanulók számában, mindössze egy év alatt. Közben rekordokat döntöget a Netflixen a K-Pop Démonvadászok animációs film (maga mögé utasítva például a Stranger Things befejező évadát), de nemcsak nézettségben. Egyik, Golden című betétdala februárban az első Grammy-díjas alkotás lett a K-pop műfajában. (Március közepén a legjobb eredeti betétdal Oscar-díját is elnyerte.) A dalt a film fiktív lánycsapata, a HUNTR/X adja elő, amelynek tagjait a valóságban EJAE, Audrey Nuna és REI AMI szólaltatják meg.

A K-pop jelenléte a legfontosabb nemzetközi zenei díjak körül is egyre látványosabb, akkor is, ha az előzetes várakozásokat nem minden esetben váltja díjakra. Az idei Grammy-díjátadón a műfaj különösen nagy esélyesnek számított, a Golden betétdala mellett a legjobb feltörekvő előadó kategóriában a KATSEYE nevű zenekarral. A kritikusok az esemény előtt hetekig biztosak voltak benne, a műfaj tarolni fog idén. Bár ezúttal nyert a latin pop, de hogy a világ legfontosabb zenei díjátadóján tényező, mutatja a K-pop globális hatását. Nemcsak az amerikai zenei piac bevehetetlennek tűnő várába volt képes betörni, hanem többek között Magyarországra is: a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének éves elemzésében az egyik leghallgatottabb zenekar a dél-koreai Stray Kids lett.

Ekkora nemzetközi érdeklődés mellett nem meglepő, hogy a streamingplatformok is azonnal rámozdulnak a BTS visszatérésére, hogy a K-pop világszintű népszerűségéért felelős zenekar koncertjét élőben közvetítse Szöulból szombaton, helyi idő szerint este nyolctól. Be is jött a terv: több mint 300 millióan követték a Netflixen egy olyan héttagú fiúegyüttes ingyenes koncertjét, amely bő 3 évig (a kiégés mellett többek között a sorkatonai szolgálat teljesítése miatt) nem lépett fel. A fiúk eközben a stúdióban sem dolgoztak sokat együtt: pályájuk csúcsán is legfeljebb időnként jelentkeztek egy-egy új dallal, hogy fenntartsák az érdeklődést. De láthatóan nemigen volt rá erre szükség. Azt, hogy a BTS úttörő volt a K-pop műfaj világszintű elterjedésében, nem felejti el a közönség: elsőként uralták az amerikai Billboard toplistát a műfajban és elsőként szereztek több Grammy-díjjelölést is – mindezt persze a „mellesleg” milliárdos hallgatottság és a teltházas világkörüli turné mellett.

Pedig a popot, rockot, hiphopot, sőt R&B-t és elektronikus zenét is ötvöző műfaj korántsem az elmúlt bő egy évtized trendjeiből nőtte ki magát: a második világháború után az amerikai kultúra, többek között a könnyűzene hatására már pislákolni látszott, 1992-ben pedig a Seo Taiji & Boys nevű együttessel országos szinten meg is határozta saját magát. Három évtizeddel később a K-pop már nem egyszerűen átvette az amerikai pop mintáit, hanem saját képére is formálta azokat. És ma már maga is az amerikai zeneipar egyik legerősebb kihívója a kulturális export piacán.