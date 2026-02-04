Szaif al-Iszlám Kadhafit a családhoz közel álló források szerint otthona udvarán gyilkolták meg, a támadók elmenekültek a helyszínről.
Megosztó jelöltek regisztrálták magukat a decemberi elnökválasztásra. A Nyugat ragaszkodik a szavazás megtartásához, pedig abból nem sok jó sülhet ki.
Aggodalmának adott hangot a Human Rights Watch nevű, nemzetközi emberi jogi szervezet a megbuktatott líbiai vezető, Moamer Kadhafi fiának fizikai és szellemi állapota miatt. Félő, hogy Szaadi Kadhafi fogva tartása a másfél éves bebörtönzése alatt megsérti az emberi jogokat – nyilatkozta a Russia Today-nek Hanan Szalah, a HRW líbiai illetékese. A HRW munkatársai szeptemberben találkoztak Szaadival.
A 2011-ben megbukott Kadhafi-rezsim számos tisztviselőjének, köztük a néhai líbiai vezető, Moamer Kadhafi fiának sorsáról még nem született döntés. Tripoliban tegnap jelentették be, hogy Szaif al-Iszlám perében július 28-án hirdetnek ítéletet.