Aggódnak Kadhafi fiáért

Aggodalmának adott hangot a Human Rights Watch nevű, nemzetközi emberi jogi szervezet a megbuktatott líbiai vezető, Moamer Kadhafi fiának fizikai és szellemi állapota miatt. Félő, hogy Szaadi Kadhafi fogva tartása a másfél éves bebörtönzése alatt megsérti az emberi jogokat – nyilatkozta a Russia Today-nek Hanan Szalah, a HRW líbiai illetékese. A HRW munkatársai szeptemberben találkoztak Szaadival.